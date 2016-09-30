На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера, которое произошло в пятницу на востоке Индонезии, не угрожает образованием цунами.

Как передает Report, об этом заявили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ) страны.

По данным индонезийских сейсмологов, эпицентр подземного толчка находился в 248 километрах к северо-востоку от острова Моа в провинции Молукки, его очаг залегал на глубине 348 километров под поверхностью моря Банда.

О жертвах и разрушениях информации пока не поступало.