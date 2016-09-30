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    На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

    О жертвах и разрушениях информации пока не поступало

    Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера, которое произошло в пятницу на востоке Индонезии, не угрожает образованием цунами.

    Как передает Report, об этом заявили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ) страны.

    По данным индонезийских сейсмологов, эпицентр подземного толчка находился в 248 километрах к северо-востоку от острова Моа в провинции Молукки, его очаг залегал на глубине 348 километров под поверхностью моря Банда.

    О жертвах и разрушениях информации пока не поступало.

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