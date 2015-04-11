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    На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

    Информации о жертвах и разрушениях пока нет

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера произошло в субботу в восточной части Индонезии, об угрозе цунами не сообщалось. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, информация поступила из Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ).

    Эпицентр подземного толчка находился в 126 километрах к северо-западу от острова Хальмахера в провинции Северные Молукки, очаг залегал на глубине всего десяти километров под поверхностью Молуккского моря.

    Информации о жертвах и разрушениях пока нет.



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