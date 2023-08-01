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На востоке Индии от ударов молний погибли не менее восьми человек

На востоке Индии от ударов молний погибли не менее восьми человек По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в восточном штате Одиша от ударов молний во время муссонных грозовых ливней.
Другие страны
1 августа 2023 г. 15:25
На востоке Индии от ударов молний погибли не менее восьми человек

По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в восточном штате Одиша от ударов молний во время муссонных грозовых ливней.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всеиндийского радио.

Сообщается, что гибель людей произошла в сельской местности, когда крестьяне работали в поле. Пострадавшие от грозовых разрядов зарегистрированы в столице штата городе Бхубанешваре, где ливни в понедельник привели к выпадению 258 мм осадков.

По официальным данным, в 2022 году от ударов молний в Индии погибли 907 жителей.

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Версия на английском языке Lightning strikes kill at least eight people in eastern India

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