На востоке Индии от ударов молний погибли не менее восьми человек

По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в восточном штате Одиша от ударов молний во время муссонных грозовых ливней.

По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в восточном штате Одиша от ударов молний во время муссонных грозовых ливней.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всеиндийского радио.

Сообщается, что гибель людей произошла в сельской местности, когда крестьяне работали в поле. Пострадавшие от грозовых разрядов зарегистрированы в столице штата городе Бхубанешваре, где ливни в понедельник привели к выпадению 258 мм осадков.

По официальным данным, в 2022 году от ударов молний в Индии погибли 907 жителей.