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На востоке ДР Конго повстанцы захватили город Казиба

На востоке ДР Конго повстанцы захватили город Казиба Ожесточенные бои между повстанцами и правительственными силами велись сегодня в провинциях Северное Киву и Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
28 апреля 2025 г. 20:06
На востоке ДР Конго повстанцы захватили город Казиба

Ожесточенные бои между повстанцами и правительственными силами велись сегодня в провинциях Северное Киву и Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Отмечается, что отряды повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) захватили город Казиба (Южное Киву) в рамках начатого ими на минувшей неделе наступления. Армейские части и поддерживающие их ополченцы из движения Wazalendo были вынуждены оставить город. Захват Казибы открывает перед М23 возможность соединиться с отрядами союзной повстанческой группировки "Твирванехо", которые действуют на юго-западе Южного Киву и сейчас заблокированы в местах своего расположения правительственными частями.

Казиба является административным центром одноименного района, численность которого достигает 50 тыс. Город расположен в 50 км к югу от столицы Южного Киву Букаву, который контролируют повстанцы.

Бои между повстанцами из М23 и армейскими подразделениями идут также в провинции Северное Киву. Правительственным войскам в последние сутки удалось потеснить повстанцев в районе города Кибати области Валикале. Ожесточенные бои идут также на территории области Масиси.

Конголезское правительство обвиняет соседнюю Руанду в оказании поддержки повстанцам, действующим на востоке ДРК.

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Версия на азербайджанском языке Konqonun şərqində üsyançılar Kaziba şəhərini ələ keçirib

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