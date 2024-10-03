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На востоке ДР Конго 78 человек погибли при крушении судна на озере

На востоке ДР Конго 78 человек погибли при крушении судна на озере На озере Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) опрокинулось судно, погибли 78 человек.
Другие страны
3 октября 2024 г. 23:11
На востоке ДР Конго 78 человек погибли при крушении судна на озере

На озере Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) опрокинулось судно, погибли 78 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора провинции Северное Киву.

По его словам, на борту судна находились 278 человек, погибли 78 человек, поиск остальных продолжается.

В свою очередь радиостанция Okapi передает, что на судне находились не менее 300 человек, а в живых остались единицы.

Уточняется, что судно перевернулось на подходе к порту города Гома. На его борту находились торговцы, которые перевозили продовольственные товары. Ведутся широкомасштабные спасательные работы.

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