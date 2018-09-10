На востоке Чехии загорелся склад нефтепродуктов

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Крупный склад горюче-смазочных материалов загорелся в понедельник у села Лоуков близ города Кромержиж на востоке Чешской Республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пострадал как минимум один человек.

На место пожара прибыли спасатели, бригады пожарных и скорой помощи.

Работы по тушению огня осложняются тем, что на складской территории продолжают взрываться резервуары с горючим.

На складе, по данным пожарных, находятся четыре подземных нефтехранилища. В них хранятся 140 тысяч куб. м нефти и нефтепродуктов. Это часть государственного резерва Чехии.