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На востоке Афганистана в результате схода оползня погибли не менее 25 человек

На востоке Афганистана в результате схода оползня погибли не менее 25 человек По меньшей мере 25 человек погибли в результате схода оползня в провинции Нуристан на востоке Афганистана.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 11:54
На востоке Афганистана в результате схода оползня погибли не менее 25 человек

По меньшей мере 25 человек погибли в результате схода оползня в провинции Нуристан на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Etilaatroz.

Источник сообщил, что на данный момент из под завалов извлечены тела 25 погибших, большинство жертв - женщины и дети.

Всего разрушено порядка 25 домов, поисково-спасательные работы продолжаются, добавил собеседник газеты.

Оползень произошел в ночь с 18 на 19 февраля, его причиной мог послужить продолжительный снегопад.

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Версия на английском языке At least 25 killed in landslide in eastern Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 25 nəfər ölüb

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