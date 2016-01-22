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    На восточное побережье США надвигается снежная буря

    Жителей предупредили, что снежная буря может полностью парализовать движение на дорогах

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сильная снежная буря, надвигающаяся на восточное побережье США, принесет с собой рекордное количество осадков.

    Это касается и столицы США Вашингтона, где уже прошел сильный снегопад, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Около 50 млн. жителей побережья получили предупреждения, что снежная буря может полностью парализовать движение на дорогах и привести к отмене авиарейсов.

    По прогнозам метеорологов, на востоке США в течение нескольких часов выпадет до 60 см снега, в Нью-Йорке ожидается от 20 до 30 см осадков.

    Также власти предупреждают, что стихия может вызвать перебои с подачей электричества.

    После получения предупреждения в супермаркетах выстроились длинные очереди за продуктами, многих товаров уже нет на полках.

    Власти штатов Джорджия и Вирджиния ранее ввели режим ЧП в связи с надвигающейся снежной бурей.

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