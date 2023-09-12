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На восстановление пострадавших районов Ливии выделят 412 млн долларов

На восстановление пострадавших районов Ливии выделят 412 млн долларов Правительство национального единства Ливии выделит 2 млрд динаров (около $412 млн) для восстановления восточных районов страны.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 20:37
На восстановление пострадавших районов Ливии выделят 412 млн долларов

Правительство национального единства Ливии выделит 2 млрд динаров (около 412 млн долларов США) для восстановления восточных районов страны после сильных ливней и наводнения.

Как передает Report, об этом сообщил портал Al Wasat.

По его информации, кабмин принял решение выделить эти средства на восстановление городов Бенгази и Дерны.

Кроме того, ПНЕ уполномочило Агентство по реализации транспортных проектов заключать контракты с международными компаниями для восстановления инфраструктуры. Также кабмин поручил муниципалитетам составить список пострадавших и выплачивать им ежемесячное пособие.

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