На восстановление пострадавших районов Ливии выделят 412 млн долларов

Правительство национального единства Ливии выделит 2 млрд динаров (около $412 млн) для восстановления восточных районов страны.

Правительство национального единства Ливии выделит 2 млрд динаров (около 412 млн долларов США) для восстановления восточных районов страны после сильных ливней и наводнения.

Как передает Report , об этом сообщил портал Al Wasat.

По его информации, кабмин принял решение выделить эти средства на восстановление городов Бенгази и Дерны.

Кроме того, ПНЕ уполномочило Агентство по реализации транспортных проектов заключать контракты с международными компаниями для восстановления инфраструктуры. Также кабмин поручил муниципалитетам составить список пострадавших и выплачивать им ежемесячное пособие.