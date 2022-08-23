На узбекско-афганской границе произошел инцидент, есть погибшие и раненые

В результате инцидента на узбекско-афганской границе погибли 2 человека, еще 6 получили ранения.

В результате инцидента на узбекско-афганской границе погибли 2 человека, еще 6 получили ранения.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Узбекистана.

Уполномоченные представители специальных служб Афганистана и Республики Узбекистан провели переговоры по сложившейся ситуации на Государственной границе двух стран.

Обсужден инцидент, имевшей место 21 августа 2022 года на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область), связанный с незаконным пересечением Государственной границы Узбекистана гражданами Афганистана.

В ходе встречи, признано, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе.

В настоящее время проводится тщательное расследование инцидента.

Республика Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненным и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину.

Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения.