На установление причин авиакатастрофы в Южной Корее может уйти до трех лет

Установление полной картины произошедшей с самолетом авиакомпании Jeju Air катастрофы в аэропорту Муан может потребовать от полугода до трех лет.

Установление полной картины произошедшей с самолетом авиакомпании Jeju Air катастрофы в аэропорту Муан может потребовать от полугода до трех лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Yonhap News TV.

"В случае с коммерческими пассажирскими самолетами расследование обычно составляет от шести месяцев до трех лет", - сказал высокопоставленный сотрудник министерства транспорта Южной Кореи Ю Гён Су, который курирует политику в сфере гражданской авиации.

По последним данным, в результате крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, подтверждена смерть 177 человек. Выжили двое, еще двое числятся пропавшими без вести. На борту был 181 человек. Самолет был выпущен в 2009 году.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Самолет предпринял попытку сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы говорят о возникновении пламени в двигателе самолета еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего произошел взрыв и возгорание.

Авиакатастрофа в Муане стала крупнейшей по числу жертв с 1997 года, когда южнокорейский самолет разбился при посадке на американском острове Гуам. Тогда погибли 228 человек.