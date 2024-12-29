О нас

На установление причин авиакатастрофы в Южной Корее может уйти до трех лет

На установление причин авиакатастрофы в Южной Корее может уйти до трех лет Установление полной картины произошедшей с самолетом авиакомпании Jeju Air катастрофы в аэропорту Муан может потребовать от полугода до трех лет.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 15:33
На установление причин авиакатастрофы в Южной Корее может уйти до трех лет

Установление полной картины произошедшей с самолетом авиакомпании Jeju Air катастрофы в аэропорту Муан может потребовать от полугода до трех лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Yonhap News TV.

"В случае с коммерческими пассажирскими самолетами расследование обычно составляет от шести месяцев до трех лет", - сказал высокопоставленный сотрудник министерства транспорта Южной Кореи Ю Гён Су, который курирует политику в сфере гражданской авиации.

По последним данным, в результате крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, подтверждена смерть 177 человек. Выжили двое, еще двое числятся пропавшими без вести. На борту был 181 человек. Самолет был выпущен в 2009 году.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Самолет предпринял попытку сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы говорят о возникновении пламени в двигателе самолета еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего произошел взрыв и возгорание.

Авиакатастрофа в Муане стала крупнейшей по числу жертв с 1997 года, когда южнокорейский самолет разбился при посадке на американском острове Гуам. Тогда погибли 228 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi