    На Урале опрокинулся автобус с детской футбольной командой

    • 29 ноября, 2025
    • 10:38
    На Урале опрокинулся автобус с детской футбольной командой

    Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области России.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Госавтоинспекция по региону.

    Согласно информации, инцидент произошел на 181-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. По предварительной информации, водитель автобуса "Ютонг" не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

    "На момент происшествия в нем находились 37 человек. В результате аварии погибших нет, шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медицинской помощи, их состояние уточняется", - говорится в сообщении. .

