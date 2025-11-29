На Урале опрокинулся автобус с детской футбольной командой
- 29 ноября, 2025
- 10:38
Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области России.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Госавтоинспекция по региону.
Согласно информации, инцидент произошел на 181-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. По предварительной информации, водитель автобуса "Ютонг" не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.
"На момент происшествия в нем находились 37 человек. В результате аварии погибших нет, шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медицинской помощи, их состояние уточняется", - говорится в сообщении. .
