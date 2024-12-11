На укрепление границ ЕС с РФ и Беларусью будут направлены 170 млн евро

Еврокомиссия выделит 170 млн евро для усиления охраны границ стран Евросоюза, соседствующих с Россией и Беларусью.

Еврокомиссия выделит 170 млн евро для усиления охраны границ стран Евросоюза, соседствующих с Россией и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в коммюнике председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая председательствовала в среду на заседании исполнительной коллегии ЕС.

"Сегодня мы предлагаем дополнительную поддержку, включая финансирование в размере 170 млн евро на модернизацию оборудования электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования обнаружения и противодействие вторжению беспилотников", - сказано в документе.

В нем сообщается, что эти средства будут распределены следующим образом: Эстония получит 19,4 млн евро, Финляндия - 50 млн евро, Латвия - 17 млн евро, Литва - 15,4 млн евро, Польша - 52 млн евро и Норвегия - 16,4 млн евро.

Как утверждают в Брюсселе, "серьезный и постоянный характер гибридных угроз на восточной границе ЕС" создает новые проблемы для Евросоюза.