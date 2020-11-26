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На Украине зафиксировали новый антирекорд заражений коронавирусом за сутки

На Украине зафиксировали новый антирекорд заражений коронавирусом за сутки На Украине впервые зафиксировали более 15 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Другие страны
26 ноября 2020 г. 12:59
На Украине зафиксировали новый антирекорд заражений коронавирусом за сутки

Украинские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 15 331 случай инфицирования коронавирусом, что стало рекордно высоким показателем за время пандемии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"15 331 новый случай коронавируса зафиксирован на Украине по состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников", - написал он в Facebook. Нынешний показатель на 10% превысил зафиксированный накануне, когда суточный прирост числа инфицированных составил 13 882. До этого самый большой суточный прирост был зарегистрирован 20 ноября, когда выявили 14 575 заражений.

За время пандемии число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 677 189, выздоровели 317 395 человек, зафиксировано 11 717 летальных исходов.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada koronavirusa yoluxmada daha bir rekord qeydə alındı

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