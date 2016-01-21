На Украине во время тренировочного полета упал вертолет Ми-2

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вертолет Ми-2 упал на аэродроме в Кременчуге Полтавской области Украины в ходе выполнения тренировочного полета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального бюро по расследованию авиапроисшествий.

"При выполнении учебно-тренировочного полета в пределах аэродрома Кременчуг (Большая Кохновка) для отработки упражнения "зависание" произошло падение вертолета Ми-2 на бок", - говорится в сообщении.

На борту вертолета находились пилот-инструктор и два пилота-курсанта. В результате крушения никто не пострадал. Вертолет получил повреждения.

Расследование аварии проводит Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий.