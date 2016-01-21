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    На Украине во время тренировочного полета упал вертолет Ми-2

    На борту вертолета находились пилот-инструктор и два пилота-курсанта

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вертолет Ми-2 упал на аэродроме в Кременчуге Полтавской области Украины в ходе выполнения тренировочного полета.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального бюро по расследованию авиапроисшествий.

    "При выполнении учебно-тренировочного полета в пределах аэродрома Кременчуг (Большая Кохновка) для отработки упражнения "зависание" произошло падение вертолета Ми-2 на бок", - говорится в сообщении.

    На борту вертолета находились пилот-инструктор и два пилота-курсанта. В результате крушения никто не пострадал. Вертолет получил повреждения.

    Расследование аварии проводит Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий.

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