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В Украине упал самолет, есть погибшие

​На Украине упал самолет, есть погибшие

Два человека погибли в пятницу в Днепропетровской области Украины при падении одномоторного самолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Авиационное происшествие произошло в Днепровском районе вне населенного пункта. Спасательные службы сообщили о падении одномоторного четырехместного воздушного судна с последующим горением. Погибли два человека", - отметили в ведомстве.

Спустя полчаса пожар был локализован, добавили в ГСЧС.

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