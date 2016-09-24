Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Жители нескольких регионов Украины минувшей ночью ощутили сильные подземные толчки, которые предположительно стали последствием землетрясения в Румынии.

Как передает Report, об этом сообщаеттелевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1".

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии.

"На Украине произошло землетрясение… Толчки ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов", — говорится в сообщении.

О ночном землетрясении в соцсетях сообщили жители Киева и Одессы.

Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.