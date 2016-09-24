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    На Украине произошло землетрясение

    Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Жители нескольких регионов Украины минувшей ночью ощутили сильные подземные толчки, которые предположительно стали последствием землетрясения в Румынии.

    Как передает Report, об этом сообщаеттелевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1".

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии.

    "На Украине произошло землетрясение… Толчки ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов", — говорится в сообщении.

    О ночном землетрясении в соцсетях сообщили жители Киева и Одессы. 

    Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.

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