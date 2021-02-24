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На Украине началась вакцинация от коронавируса

На Украине началась вакцинация от коронавируса Черкасская область стала первым регионом Украины, куда поступила вакцина от коронавируса
Другие страны
24 февраля 2021 г. 17:06
На Украине началась вакцинация от коронавируса

Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. Первую дозу в среду получил врач-реаниматолог в Черкасской области. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге глава областной администрации Александр Скичко.

"У нас есть первый вакцинированный", - отметил Скичко и уточнил, что им оказался врач-реаниматолог местной больницы.

Медик был привит поступившей накануне из Индии вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

Скичко подтвердил, что Черкасская область стала первым регионом Украины, куда поступила вакцина от коронавируса. "В этот момент получаем 16,2 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca", - написал Скичко на своей странице в Facebook.

Он заверил, что регион полностью готов к процессу вакцинации. "К первому этапу мы готовы на все 100% - за это время более 7 тыс. жителей нашей области получат защиту от COVID-19", - отметил глава обладминистрации.

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