На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале.

"В ночь на 21 августа 2025 года торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в этой стране, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущие такие атаки происходили 17 июня и 5 июля 2025 года", - говорится в сообщении.