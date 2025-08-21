О нас

На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона

На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона.
Другие страны
21 августа 2025 г. 14:41
На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале.

"В ночь на 21 августа 2025 года торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в этой стране, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущие такие атаки происходили 17 июня и 5 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian trade mission in Sweden targeted by drone attack again
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın İsveçdəki ticarət nümayəndəliyinə dronla hücum edilib

Другие новости из категории

Беларусь намерена обсудить с Россией модернизацию ракетного производства
Беларусь намерена обсудить с Россией модернизацию ракетного производства
21 августа 2025 г. 15:12
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Шведский Энчёпинг станет логистическим узлом НАТО
Шведский Энчёпинг станет логистическим узлом НАТО
21 августа 2025 г. 14:09
В Европе зафиксировано рекордное число случаев заболеваний вирусами через комаров
В Европе зафиксировано рекордное число случаев заболеваний вирусами через комаров
21 августа 2025 г. 13:23
Уганда согласилась принять депортированных из США мигрантов из третьих стран
Уганда согласилась принять депортированных из США мигрантов из третьих стран
21 августа 2025 г. 12:49
Президент Украины опроверг заявления о скором захвате Донбасса Россией
Президент Украины опроверг заявления о скором захвате Донбасса Россией
21 августа 2025 г. 12:29
Зеленский допускает встречу с Путиным в нейтральной части Европы или Турции
Зеленский допускает встречу с Путиным в нейтральной части Европы или Турции
21 августа 2025 г. 12:25
Тайвань планирует увеличить оборонный бюджет до более чем 3% ВВП
Тайвань планирует увеличить оборонный бюджет до более чем 3% ВВП
21 августа 2025 г. 12:03
Зеленский: Москва не стремится к переговорам с Киевом для достижения мира
Зеленский: Москва не стремится к переговорам с Киевом для достижения мира
21 августа 2025 г. 12:03
Сибига: Россия атаковала в Украине американский завод
Сибига: Россия атаковала в Украине американский завод
21 августа 2025 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi