​На территории Колумбии разбился вертолет национальной гвардии Венесуэлы

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Вертолет национальной гвардии Венесуэлы разбился в понедельник на территории колумбийского департамента Гуахира рядом с границей между двумя государствами. В результате пострадали два человека, находившихся на борту воздушного судна.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Колумбии Луис Карлос Вильегас.

По его словам, случившееся нельзя считать нарушением суверенитета Колумбии.

"В районе Парагуачона (департамент Гуахира) на борту вертолета Bell национальной гвардии Венесуэлы произошла внештатная ситуация, и он рухнул на нашей стороне границы, в 7-10 метрах от пограничной линии, он просто упал с двумя людьми на борту, пилотом и вторым пилотом, которые получили травмы", - цитирует Вильегаса колумбийская радиостанция W-Radio.

Пострадавшие летчики были доставлены в венесуэльскую больницу. Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщила, что причиной падения вертолета стали "сложные атмосферные условия" и что в результате происшествия "никто серьезно не пострадал". "Мы выражаем благодарность властям Колумбии, которые оказали помощь (нашим) офицерам", - написала Родригес.