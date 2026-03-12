На территории буроугольной шахты в Польше обнаружили БПЛА

На территории буроугольной шахты в Конинском повете Польши (административная центр - город Конин - ред.) обнаружили беспилотник.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Дрон нашел сотрудник шахты в населенном пункте Гальчице. После обнаружения территорию оцепили сотрудники полиции. На месте работают полицейские из Познани и Конина.

Специалистам предстоит установить тип устройства. Следствие выяснит, при каких обстоятельствах беспилотник оказался на территории шахты.