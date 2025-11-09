На Тенерифе из-за мощных волн пострадали 15 человек
Другие страны
- 09 ноября, 2025
- 19:21
Мощные волны обрушились на побережье испанского острова Тенерифе.
Как передает Report, об этом сообщает издание El Periodico.
В публикации отмечается, что мощные волны наблюдались на побережье городов Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе.
В результате произошедшего не выжили 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель муниципалитета Ла-Оротавы и еще один не названный мужчина. Также ранения разной степени тяжести получили 15 человек.
По данным издания, все происшествия произошли из-за неосторожности людей. Источники газеты утверждают, что на месте происшествия на побережье города Санта-Крус-де-Тенерифе туристы оказались в море за буями.
