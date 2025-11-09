Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    На Тенерифе из-за мощных волн пострадали 15 человек

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 19:21
    На Тенерифе из-за мощных волн пострадали 15 человек

    Мощные волны обрушились на побережье испанского острова Тенерифе.

    Как передает Report, об этом сообщает издание El Periodico.

    В публикации отмечается, что мощные волны наблюдались на побережье городов Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе.

    В результате произошедшего не выжили 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель муниципалитета Ла-Оротавы и еще один не названный мужчина. Также ранения разной степени тяжести получили 15 человек.

    По данным издания, все происшествия произошли из-за неосторожности людей. Источники газеты утверждают, что на месте происшествия на побережье города Санта-Крус-де-Тенерифе туристы оказались в море за буями.

