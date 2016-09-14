На Тайване около 630 тысяч семей остались без электричества из-за тайфуна

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Примерно 630 тысяч семей остались без электричества на Тайване из-за мощного тайфуна "Меранти" обрушившегося на остров, передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что без света остаются 500 тысяч семей. Кроме этого, по последним данным, 710 тысяч семей на Тайване остались без водоснабжения.

В среду как мера предосторожности были отключены два реактора на АЭС в уезде Пиндун на юге острова.

Из-за стихии были отменены 233 внутренних авиарейса на острове. Также было остановлено водное сообщение между Тайванем и островом Ланьюй, Люйдао, Цзиньмэнь и островами Пэнху. Стихия частично нарушила железнодорожное и автотранспортное сообщение на Тайване.