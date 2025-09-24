Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 07:17
    На Тайване из-за тайфуна Рагаса погибли не менее 14 человек

    По меньшей мере 14 человек погибли, десятки пропали без вести на Тайване при прорыве грязевой плотины в уезде Хуалянь после удара тайфуна "Рагаса".

    Как передает Repot, об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

    Согласно информации, озеро, образованное ранее оползнями, вышло из берегов из-за мощных ливней.

    Поток воды обрушился на поселок Гуанфу. Вода схлынула, но улицы покрыты толстым слоем грязи и мусора. Спасатели ведут поиски людей, обходя дом за домом, и точное число пропавших без вести пока остается неясным. Власти эвакуировали более 3 тыс. человек.

    Паводковые воды в Гуанфу, расположенном примерно в 40 км к югу от города Хуалянь, также затопили железнодорожную станцию и разрушили мост на местном шоссе.

    Супертайфун "Рагаса", несущий ураганный ветер со скоростью свыше 50 м/с, 24 сентября ударил по специальным административным районам КНР Гонконг и Макао, а также надвигается на китайские провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР. Ожидается, что 26 сентября тайфун переместится в северные регионы Вьетнама и Камбоджи, его влияние будет также ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.

    Тайвань тайфун погибшие
