На Тайване из-за приближения супертайфуна "Конг-рей" отменили более 500 рейсов

По меньшей мере 506 авиарейсов отменили на Тайване из-за приближения супертайфуна "Конг-рей".

По меньшей мере 506 авиарейсов отменили на Тайване из-за приближения супертайфуна "Конг-рей".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оперативный штаб острова по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его данным, среди отмененных 229 внутренних рейсов, еще 277 - в города материкового Китая, а также другие страны и регионы мира.

Кроме того, было отменено 139 рейсов паромного сообщения по 11 маршрутам.

Супертайфун "Конг-рей" ударит по восточному побережью Тайваня в ближайшие несколько часов. Скорость порывов ветра внутри него достигает 63 м/с.

Шторм "Конг-рей" образовался в западной части Тихого океана возле Филиппин 25 октября. 29 октября он усилился до тайфуна.