На судоремонтном заводе загорелась подводная лодка

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ На судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске Архангельской области загорелась многоцелевая подводная лодка "Орел", находящаяся на ремонте с ноября 2013 года. Об этом, как отмечает Report, ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что открытого огня на подлодке нет, но идет сильный дым. "По предварительной информации, горит резиновый утеплитель между легким и прочным корпусом подводной лодки", - сказал источник. Лодка находится в сухом доке, тушение пожара продолжается уже около 2 часов, возгорание удалось локализовать.

По данным источника, ядерный реактор на атомной подлодке был заглушен до пожара, боеприпасов на ней нет. Собеседник агентства добавил, что в момент возникновения пожара на лодке находилась часть экипажа. Пострадавших нет, обстоятельства ЧП уточняются.

По данным источника, предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности. Ранее сообщалось, что возгорание произошло при проведении сварочных работ.