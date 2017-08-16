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    На станции метро в центре Каракаса прогремел взрыв

    Сведения о пострадавших не поступали

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на станции метро "Площадь Венесуэлы" в Каракасе.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.

    "Похоже, произошел небольшой взрыв, который привел к выводу пассажиров со станции метро "Площадь Венесуэлы", - сообщает в Twitter телеканал TVV. СМИ также пишут, что из-за инцидента на станции было прервано движение поездов.

    В свою очередь управление метрополитена венесуэльской столицы сообщило, что "поезд без тяги" вызвал сильные задержки в системе. "Оперативная бригада работает, чтобы возобновить работу", - говорится в сообщении.

    Сведения о пострадавших не поступали.

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