На спутниковых снимках Херсона нашли более 800 новых могил

С 28 февраля по 15 апреля на городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил.

С 28 февраля по 15 апреля на городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщают ВС Украины.

По данным ВСУ, лондонская правозащитная организация Центр информационной устойчивости (CIR) отслеживает ряд захоронений и кладбищ в оккупированных Россией районах Украины, а также в регионах, рядом с которыми находится российская армия.

На кладбище, находящемся на окраине города, к востоку от аэропорта, согласно спутниковым снимкам компании Planet Lab, полученным с 28 февраля по 15 апреля, появились по меньшей мере 824 новые могилы.