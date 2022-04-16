О нас
Аудио новости

На спутниковых снимках Херсона нашли более 800 новых могил

На спутниковых снимках Херсона нашли более 800 новых могил С 28 февраля по 15 апреля на городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 14:10
На спутниковых снимках Херсона нашли более 800 новых могил

С 28 февраля по 15 апреля на городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщают ВС Украины.

По данным ВСУ, лондонская правозащитная организация Центр информационной устойчивости (CIR) отслеживает ряд захоронений и кладбищ в оккупированных Россией районах Украины, а также в регионах, рядом с которыми находится российская армия.

На кладбище, находящемся на окраине города, к востоку от аэропорта, согласно спутниковым снимкам компании Planet Lab, полученным с 28 февраля по 15 апреля, появились по меньшей мере 824 новые могилы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты
Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты
16 апреля 2022 г. 12:39
В ООН призвали прекратить беспорядки в Иерусалиме
В ООН призвали прекратить беспорядки в Иерусалиме
16 апреля 2022 г. 09:14
В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
16 апреля 2022 г. 08:51
Число жертв наводнений на востоке ЮАР приблизилось к 400
Число жертв наводнений на востоке ЮАР приблизилось к 400
16 апреля 2022 г. 08:15
Северная Македония высылает еще 6 российских дипломатов
Северная Македония высылает еще 6 российских дипломатов
16 апреля 2022 г. 07:55
Число жертв шторма Меги на Филиппинах выросло до 167
Число жертв шторма "Меги" на Филиппинах выросло до 167
16 апреля 2022 г. 07:44
Израиль успешно испытал новую лазерную систему противовоздушной обороны
ВидеоИзраиль успешно испытал новую лазерную систему противовоздушной обороны
16 апреля 2022 г. 06:53
Салливан: США накажут тех, кто помогает России обходить санкции
Салливан: США накажут тех, кто помогает России обходить санкции
16 апреля 2022 г. 06:29
В ливийскую столицу Триполи вошли несколько вооруженных колонн
В ливийскую столицу Триполи вошли несколько вооруженных колонн
16 апреля 2022 г. 05:16
Блинкен: Конфликт в Украине может затянуться до конца 2022 года
Блинкен: Конфликт в Украине может затянуться до конца 2022 года
16 апреля 2022 г. 04:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi