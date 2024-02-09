На солнце произошла одна из крупнейших за пять лет вспышка

Мощная вспышка самого высокого класса зарегистрирована на Солнце 9 февраля.

Мощная вспышка самого высокого класса зарегистрирована на Солнце 9 февраля. Она стала одной из крупнейших за последние пять лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики РФ.

"9 февраля в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) зарегистрирована вспышка Х3.3 продолжительностью 38 минут, сопровождавшаяся нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.

В настоящее время влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, на уровне R3 (сильное) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.