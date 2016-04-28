На сирийско-ливанской границе арестовали грузовик с крадеными артефактами

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сирийские пограничники задержали грузовик, в котором находились украденные исторические ценности, контрабандисты планировали вывезти артефакты в Ливан.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении таможенной службы Сирии.
"Таможенная служба КПП Ат-Двайсийа на границе с Ливаном задержала большое количество древних предметов в одном из грузовиков, который направлялся с контрабандой в Ливан", - говорится в документе.
Сирийские таможенники не уточняют, какие именно предметы и из каких сирийских провинций пытались вывезти контрабандисты.
News DepartmentАвтор новости
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