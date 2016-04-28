 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На сирийско-ливанской границе арестовали грузовик с крадеными артефактами

    Сирийские таможенники не уточняют, какие именно предметы и из каких сирийских провинций пытались вывезти контрабандисты

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сирийские пограничники задержали грузовик, в котором находились украденные исторические ценности, контрабандисты планировали вывезти артефакты в Ливан.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении таможенной службы Сирии.

    "Таможенная служба КПП Ат-Двайсийа на границе с Ливаном задержала большое количество древних предметов в одном из грузовиков, который направлялся с контрабандой в Ливан", - говорится в документе.

    Сирийские таможенники не уточняют, какие именно предметы и из каких сирийских провинций пытались вывезти контрабандисты.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi