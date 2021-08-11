На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года

Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Сицилийский агрометеорологический информационный центр.
Таким образом, пришедшая в Италию жара побила общеевропейский рекорд, который, по данным Всемирной метеорологической организации, держался с июля 1977 года. Тогда в Афинах столбик термометра поднялся до +48 градусов.
Наступление аномальной жары в Италии связано с приходом африканского антициклона, который метеорологи окрестили "Люцифером". Речь в подобных случаях идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту.