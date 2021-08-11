На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года

Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса.

Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Сицилийский агрометеорологический информационный центр.

Таким образом, пришедшая в Италию жара побила общеевропейский рекорд, который, по данным Всемирной метеорологической организации, держался с июля 1977 года. Тогда в Афинах столбик термометра поднялся до +48 градусов.

Наступление аномальной жары в Италии связано с приходом африканского антициклона, который метеорологи окрестили "Люцифером". Речь в подобных случаях идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту.