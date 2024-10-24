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На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в подготовке теракта

На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в подготовке теракта Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали троих подозреваемых по делу об организации теракта на острове, целью которого должны были стать израильские туристы.
Другие страны
24 октября 2024 г. 17:21
На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в подготовке теракта

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали троих подозреваемых по делу об организации теракта на острове, целью которого должны были стать израильские туристы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции министр общественной безопасности островного государства Виджита Херат.

"Специальные службы получили информацию о потенциальных угрозах для безопасности туристов, посещающих Шри-Ланку. Мы немедленно начали действовать. Как разведывательные службы, так и полиция начали расследование. Три человека были задержаны", - сказал он, отметив, что сейчас их допрашивают.

По словам Херата, следственные органы определяют, пытались ли задержанные спровоцировать какие-то беспорядки.

Министр заверил, что на данном этапе ни местные жители, ни иностранные гости не должны испытывать никаких опасений по поводу возможных нападений на израильтян или любых других лиц, поскольку были приняты все возможные меры безопасности.

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