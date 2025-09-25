На Шри-Ланке при падении канатной дороги погибли семь буддийских монахов

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 09:25
    На Шри-Ланке, в небольшом городке Мелсирипура при падении вагона канатной дороги погибли семь буддийских монахов, шесть человек получили травмы.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mirror.

    Среди погибших оказались трое иностранных граждан - из России, Румынии и Индии.

    По данным полиции, несчастный случай случился около 21:00, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных обрядов в священном месте.

    Предварительной причиной происшествия считают обрыв троса, удерживавшего вагон.

    Двое пассажиров успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные ранения.

    Şri-Lankada kanatın qırılması nəticəsində yeddi buddist rahib ölüb
    Seven monks killed in railway track trolley tragedy at Na Uyana monastery in Sri Lanka

