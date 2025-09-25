На Шри-Ланке при падении канатной дороги погибли семь буддийских монахов
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 09:25
На Шри-Ланке, в небольшом городке Мелсирипура при падении вагона канатной дороги погибли семь буддийских монахов, шесть человек получили травмы.
Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mirror.
Среди погибших оказались трое иностранных граждан - из России, Румынии и Индии.
По данным полиции, несчастный случай случился около 21:00, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных обрядов в священном месте.
Предварительной причиной происшествия считают обрыв троса, удерживавшего вагон.
Двое пассажиров успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные ранения.
Последние новости
09:42
Фото
В Масазыре обнаружены 13 гранат и другие боеприпасыПроисшествия
09:39
Послы ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 26 сентябряДругие страны
09:38
ВБ: Азербайджану, Грузии и Турции необходимо обсудить гармонизацию перетока электроэнергииЭнергетика
09:32
В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил 57-летнего мужчинуПроисшествия
09:25
На Шри-Ланке при падении канатной дороги погибли семь буддийских монаховДругие страны
09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2025)Финансы
09:15
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2025)Финансы
09:03
ЕБРР: Рост экономики Азербайджана в 2026 году составит 2,5%Финансы
09:00