На Шри-Ланке при падении канатной дороги погибли семь буддийских монахов

На Шри-Ланке, в небольшом городке Мелсирипура при падении вагона канатной дороги погибли семь буддийских монахов, шесть человек получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mirror.

Среди погибших оказались трое иностранных граждан - из России, Румынии и Индии.

По данным полиции, несчастный случай случился около 21:00, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных обрядов в священном месте.

Предварительной причиной происшествия считают обрыв троса, удерживавшего вагон.

Двое пассажиров успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные ранения.