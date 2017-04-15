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    На Шри-Ланке при обрушении мусорной свалки 16 человек погибли, 40 домов разрушены

    ​Власти опасаются, что число жертв может возрасти

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли при обрушении мусорной свалки в бедном районе столицы Шри-Ланки Коломбо.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил представитель армии страны.

    Огромная гора мусора высотой более 90 м обвалилась на жилые дома в пятницу после дождей и пожара. По меньшей мере 16 человек, в том числе четверо детей погибли, около 40 домов оказались разрушены, и более 180 человек остались без крыши над головой.

    Представители экстренных служб сообщили, что до 20 человек могут все еще находиться под завалами. Власти опасаются, что число жертв может возрасти.

    Отметим, в районе, где произошло обрушение, проживают малоимущие семьи.

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