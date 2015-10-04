 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На школьников обрушился железобетонный навес в США

    В результате инцидента пострадали 25 человек

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Железобетонный навес обрушился в субботу на участников музыкального фестиваля в школе рядом с американским городом Стейтсвилл (штат Северная Каролина), передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщили представители местных властей, в результате инцидента пострадали 25 человек, по большей части ученики.

    Отмечается, что навес упал после того, как в одну из опор врезался грузовик. Были госпитализированы 16 подростков, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Для участия в музыкальном фестивале собрались учащиеся нескольких десятков школ. В то время, когда произошел инцидент, они наблюдали за выступлением одной из местных групп.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi