На шахте в Кыргызстане 3 человека погибли, отравившись угарным газом

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ На шахте в южной Баткенской области Кыргызстана три человека погибли, отравившись угарным газом.

Как передает Report, об этом сообщает МЧС Республики.

"Все погибшие являются местными жителями, они отравились угарным газом примерно на глубине 90 метров", - говорится в сообщении.

Тела погибших извлечены и переданы правоохранительным органам.

По предварительным данным, мужчины занимались нелегальной добычей угля. Подробности произошедшего устанавливаются.