 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На северо-западе Пакистана разбился военный самолет

    На месте аварии работают представители службы безопасности

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Самолет ВВС Пакистана разбился сегодня во время тренировочного полета на северо-западе страны. Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил представитель вооруженных сил страны.

    Инцидент произошел в районе города Джамруд. За штурвалом находился лейтенант Омер Шахзад. По предварительным данным, самолет разбился из-за технической неисправности.

    На месте аварии работают представители службы безопасности. Начато расследование причин происшествия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi