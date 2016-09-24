На северо-западе Пакистана разбился военный самолет

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Самолет ВВС Пакистана разбился сегодня во время тренировочного полета на северо-западе страны. Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил представитель вооруженных сил страны.

Инцидент произошел в районе города Джамруд. За штурвалом находился лейтенант Омер Шахзад. По предварительным данным, самолет разбился из-за технической неисправности.

На месте аварии работают представители службы безопасности. Начато расследование причин происшествия.