На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее пяти человек

По меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в округе Дера-Исмаил-Хан северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на местные власти.

По их информации, в пятницу вечером террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время свадебной церемонии в доме главы местной общины. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Губернатор Хайбер-Пахтунхвы Файсал Карим Кунди выразил соболезнования семьям погибших. Он распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим и провести тщательное расследование происшествия.