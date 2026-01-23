На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее пяти человек
По меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в округе Дера-Исмаил-Хан северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на местные власти.
По их информации, в пятницу вечером террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время свадебной церемонии в доме главы местной общины. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Губернатор Хайбер-Пахтунхвы Файсал Карим Кунди выразил соболезнования семьям погибших. Он распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим и провести тщательное расследование происшествия.
