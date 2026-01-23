Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее пяти человек

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 23:40
    По меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в округе Дера-Исмаил-Хан северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на местные власти.

    По их информации, в пятницу вечером террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время свадебной церемонии в доме главы местной общины. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    Губернатор Хайбер-Пахтунхвы Файсал Карим Кунди выразил соболезнования семьям погибших. Он распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим и провести тщательное расследование происшествия.

    терракт взрыв Пакистан
    Pakistanda toy mərasimində partlayış nəticəsində azı beş nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

