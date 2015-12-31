На северо-западе Индии в ДТП с автобусом погибли девять человек

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Частный автобус столкнулся с повозкой в штате Пенджаб на северо-западе Индии: девять человек погибли, 15 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV.

Инцидент произошел в 15 километрах от города Амритсар. Автобус столкнулся с заполненной пассажирами самодельной повозкой с мотором, причина столкновения не уточняется.

Двое пострадавших доставлены в местную больницу с серьезными ранениями.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.