 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На северо-западе Индии в ДТП с автобусом погибли девять человек

    Автобус столкнулся с заполненной пассажирами самодельной повозкой с мотором

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Частный автобус столкнулся с повозкой в штате Пенджаб на северо-западе Индии: девять человек погибли, 15 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV.

    Инцидент произошел в 15 километрах от города Амритсар. Автобус столкнулся с заполненной пассажирами самодельной повозкой с мотором, причина столкновения не уточняется.

    Двое пострадавших доставлены в местную больницу с серьезными ранениями.

    Другие обстоятельства происшествия уточняются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi