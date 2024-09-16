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На северо-западе Франции около 60 мигрантов напали на охотников

На северо-западе Франции около 60 мигрантов напали на охотников Порядка 60 мигрантов вооруженных мачете и железными прутьями и намеревавшихся добраться из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш, напали на троих охотников во французской коммуне Тардинган на северо-западе страны.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 13:29
На северо-западе Франции около 60 мигрантов напали на охотников

Порядка 60 мигрантов вооруженных мачете и железными прутьями и намеревавшихся добраться из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш, напали на троих охотников во французской коммуне Тардинган на северо-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил региональный телеканал France 3 Régions.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, когда охотники вместе с трехлетним сыном одного из них укрывались в хижине на берегу пролива. В какой-то момент к хижине подошла толпа разъяренных мигрантов, которым местные стражи порядка помешали пересечь Ла-Манш. Мигранты посчитали, что в полицию по этому вопросу обратились охотники, и поэтому набросились на их убежище. По дороге они разбили стекла машин и похитили вещи забаррикадировавшихся в доме охотников. Часть из злоумышленников была вооружена мачете и железными прутьями.

Мужчины держали оборону до утра, когда на место прибыли жандармы, которые смогли их спасти. Что стало с мигрантами, в материале портала не сообщается.

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Версия на английском языке Migrant mob attacks hunters in northwest France

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