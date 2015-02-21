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    На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

    Эпицентр землетрясения находился в 128 километрах восточнее города Мияко

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло у северо-восточного побережья Японии в субботу. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает Геологическая служба США.

    По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 128 километрах восточнее города Мияко (префектура Иватэ), его очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки были зафиксированы в 13:13 мск.

    О жертвах или разрушениях не сообщается. Угрозы цунами не возникало.



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