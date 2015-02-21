На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло у северо-восточного побережья Японии в субботу. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 128 километрах восточнее города Мияко (префектура Иватэ), его очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки были зафиксированы в 13:13 мск.

О жертвах или разрушениях не сообщается. Угрозы цунами не возникало.





