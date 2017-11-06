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    На северо-востоке Нигерии боевики атаковали и сожгли город

    Чиновники призвали центральное правительство прийти на помощь

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на населенный пункт на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report об этом сообщает ТАСС.

    Около двух десятков вооруженных людей, являющихся членами группировки "Боко харам", напали на город Джадданнам, расположенный в 50 км к северо-западу от Майдугури - столицы штата Борно.

    "Они [боевики] убили шесть человек и сожгли почти весь город, а также уничтожили скот и продовольственные запасы", - сообщили представители местных властей. В результате местное население осталось без питания.

    Чиновники призвали центральное правительство прийти на помощь и увеличить число патрулей в многонаселенном районе, подвергшемся атаке.

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