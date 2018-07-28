На северо-востоке Франции разбился самолет

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Баку. 28 июля. REPORT.AZ /Два человека, пилот и один из пассажиров, погибли утром в субботу при крушении легкого самолета в департаменте Арденны на северо-востоке Франции.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, на борту воздушного судна находилось трое пассажиров и пилот. Двое из них — в возрасте 20 и 32 лет — остались живы, тогда как 68-летний пилот и третий пассажир, возраст которого не называется, погибли.

Со ссылкой на очевидцев портал Ardennais сообщает, что у самолета были проблемы с набором высоты. Он рухнул в лесистую местность неподалеку от взлетной полосы.