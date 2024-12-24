На севере Южного Судана более 70 человек умерли от холеры

В штате Юнити на севере Южного Судана на минувшей неделе от холеры погибли 73 человека.

В штате Юнити на севере Южного Судана на минувшей неделе от холеры погибли 73 человека.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Tamazuj со ссылкой на правительство региона.

По ее данным, 3,7 тыс. местных жителей были инфицированы. При этом число погибших может быть значительно выше, так как 73 летальных случая были зафиксированы только в больницах.

Отмечается, что эпицентрами эпидемии стали лагеря для беженцев в штате Юнити, где, по данным ООН, отсутствуют элементарные санитарные условия для жизни людей.

Сотрудники гуманитарной организации "Врачи без границ", работающие в северных районах Южного Судана, регион оказался в условиях гуманитарной катастрофы, которая сопровождается эпидемией холеры.