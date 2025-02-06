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На севере Японии из-за сильных снегопадов погиб человек

На севере Японии из-за сильных снегопадов погиб человек По крайней мере один человек погиб и еще девять получили травмы различной степени тяжести в результате сильных снегопадов, которые продолжаются на севере Японии.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 07:52
На севере Японии из-за сильных снегопадов погиб человек

По крайней мере один человек погиб и еще девять получили травмы различной степени тяжести в результате сильных снегопадов, которые продолжаются на севере Японии.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"По данным на сегодняшний день, мы получили информацию об одном погибшем, четырех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, пяти пострадавших с легкими травмами", - отметил он. По словам Хаяси, мощные снегопады, которые продолжаются на севере страны с 4 февраля, привели к остановке автомобильного и железнодорожного сообщения в многочисленных областях северной префектуры Хоккайдо, было отменено более 130 внутренних авиарейсов. Генсек кабмина подчеркнул, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации и координируют действия соответствующих ведомств и экстренных служб.

Отметим, что на севере Японии третий день продолжаются снегопады - в некоторых районах суточный объем снежных осадков превышает 130 см. Выпадение осадков сопровождается порывами ветра до 25 м/с.

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