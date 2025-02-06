На севере Японии из-за сильных снегопадов погиб человек

По крайней мере один человек погиб и еще девять получили травмы различной степени тяжести в результате сильных снегопадов, которые продолжаются на севере Японии.

По крайней мере один человек погиб и еще девять получили травмы различной степени тяжести в результате сильных снегопадов, которые продолжаются на севере Японии.

Как передает Report , об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"По данным на сегодняшний день, мы получили информацию об одном погибшем, четырех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, пяти пострадавших с легкими травмами", - отметил он. По словам Хаяси, мощные снегопады, которые продолжаются на севере страны с 4 февраля, привели к остановке автомобильного и железнодорожного сообщения в многочисленных областях северной префектуры Хоккайдо, было отменено более 130 внутренних авиарейсов. Генсек кабмина подчеркнул, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации и координируют действия соответствующих ведомств и экстренных служб.

Отметим, что на севере Японии третий день продолжаются снегопады - в некоторых районах суточный объем снежных осадков превышает 130 см. Выпадение осадков сопровождается порывами ветра до 25 м/с.