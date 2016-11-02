На севере Таиланда произошло землетрясение

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в провинции Чианграй на севере Таиланда.
Как передает Report, об этом сообщило национальное сейсмологическое бюро Таиланда.
Сообщение бюро транслировалось в утреннем выпуске правительственного телевизионного пула Таиланда по всем телеканалам страны.
Подземный толчок произошел в 03:15 в среду, говорится в сообщении. Эпицентр находился на глубине двух километров в районе Ме Суай провинции Чианграй, сообщает сейсмологическое бюро.
Телевизионный пул сообщает, что никакой информации о жертвах или разрушениях пока в правительственные органы не поступало.
News DepartmentАвтор новости
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