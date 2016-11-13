На севере Синая ликвидированы 14 боевиков

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Египетские силы безопасности уничтожили более десятка боевиков, действующих в северной части Синайского полуострова.

Как передает Report, об этом сообщил представитель штаба армейского контингента, который задействован в операции по ликвидации очагов террористов на полуострове полковник Мухаммед Самир.

По его словам, "в ходе проведения спецоперации по восстановлению законности в одном из регионов на Синае были уничтожены 14 экстремистов".

Полковник отметил, что силы безопасности ликвидировали пять пунктов сбора боевиков, в которых они планировали нападения на полицейских. Полиция также уничтожила более десятка готовых к использованию мощных взрывных устройств, джип с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом, обнаружила большое количество оружия и боеприпасов.

Самир добавил, что в настоящее время регион, где проводилась операция, блокирован силами безопасности.