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    На севере Синая девять египтян погибли в результате теракта

    В совершении теракта подозревается местная группировка, связанная с «ИГИЛ»

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Теракт, произошедший в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова унес жизни девяти египтян, сообщает Газета.Ru со ссылкой на портал Al-Youm Al-Sabea.

    В соответствии с предварительными данными, группа боевиков открыла огонь по жилому дому, затем взорвала автомобиль, находившийся неподалеку. В результате действий террористов погибли девять человек, четверо из которых были членами одной семьи, двое из них – дети в возрасте трех лет.

    Как сообщили в правоохранительных органах, в совершении теракта подозревается местная группировка, связанная с «ИГИЛ».

    Ранее сообщалось, что в результате теракта в Эль-Арише, который произошел 4 ноября, не пострадали граждане России.

    «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России.

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