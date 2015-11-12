На севере Синая девять египтян погибли в результате теракта

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Теракт, произошедший в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова унес жизни девяти египтян, сообщает Газета.Ru со ссылкой на портал Al-Youm Al-Sabea.

В соответствии с предварительными данными, группа боевиков открыла огонь по жилому дому, затем взорвала автомобиль, находившийся неподалеку. В результате действий террористов погибли девять человек, четверо из которых были членами одной семьи, двое из них – дети в возрасте трех лет.

Как сообщили в правоохранительных органах, в совершении теракта подозревается местная группировка, связанная с «ИГИЛ».

Ранее сообщалось, что в результате теракта в Эль-Арише, который произошел 4 ноября, не пострадали граждане России.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России.