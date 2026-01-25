На севере Пакистана из-за последствий непогоды погибли пять человек

В двух серверных провинциях Пакистана из-за последствий снегопада и ливня погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Dawn со ссылкой на полицию.

"Четыре человека погибли в Гилгит-Балтистане, когда башня обрушилась на дом после сильного снегопада в Диамере. Один человек погиб в Белуджистане после обрушения крыши из-за ливня в Жобе", - отмечает издание.

По данным полиции, наблюдательная башня возле жилого дома в долине Тангир в Диамере обрушилась на дом, что привело к гибели четырех членов семьи и ранению еще двоих. Число жертв может увеличиться, поскольку спасательная операция продолжается. Отмечается, что из-за холодной погоды в Гилгит-Балтистане закрываются дороги и возникают перебои в электроснабжении.

В Жобе один ребенок погиб и двое получили травмы в результате обрушения крыши, а более шести человек были госпитализированы после аварий из-за гололедицы, уточняется в сообщении.

Пакистанский метеорологический департамент прогнозирует дальнейшие дожди и снегопады в некоторых районах страны.