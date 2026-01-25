Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    На севере Пакистана из-за последствий непогоды погибли пять человек

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 11:13
    На севере Пакистана из-за последствий непогоды погибли пять человек

    В двух серверных провинциях Пакистана из-за последствий снегопада и ливня погибли пять человек.

    Как передает Report, об этом сообщает местная газета Dawn со ссылкой на полицию.

    "Четыре человека погибли в Гилгит-Балтистане, когда башня обрушилась на дом после сильного снегопада в Диамере. Один человек погиб в Белуджистане после обрушения крыши из-за ливня в Жобе", - отмечает издание.

    По данным полиции, наблюдательная башня возле жилого дома в долине Тангир в Диамере обрушилась на дом, что привело к гибели четырех членов семьи и ранению еще двоих. Число жертв может увеличиться, поскольку спасательная операция продолжается. Отмечается, что из-за холодной погоды в Гилгит-Балтистане закрываются дороги и возникают перебои в электроснабжении.

    В Жобе один ребенок погиб и двое получили травмы в результате обрушения крыши, а более шести человек были госпитализированы после аварий из-за гололедицы, уточняется в сообщении.

    Пакистанский метеорологический департамент прогнозирует дальнейшие дожди и снегопады в некоторых районах страны.

    Пакистан снегопад ливень погибшие
    Qeyri-sabit hava şəraiti Pakistanın şimalında beş nəfərin ölümünə səbəb olub

    Последние новости

    11:29

    В Киеве после атаки РФ без тепла остаются более 1,6 тыс. домов

    Другие страны
    11:13

    На севере Пакистана из-за последствий непогоды погибли пять человек

    Другие страны
    10:57

    В Сумгайыте водитель скончался за рулем автомобиля

    Происшествия
    10:44

    В Мьянме проходит последний тур всеобщих выборов

    Другие страны
    10:32

    В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек

    Другие страны
    10:16
    Фото

    Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Бахрейн

    Милли Меджлис
    10:00

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут очередные матчи 17-го тура

    Футбол
    09:44

    Гэтжи забрал временный чемпионский пояс UFC в легком весе

    Индивидуальные
    09:20

    В Самухе перевернулся автобус, есть погибший и раненые

    Происшествия
    Лента новостей