İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Qeyri-sabit hava şəraiti Pakistanın şimalında beş nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 11:26
    Qeyri-sabit hava şəraiti Pakistanın şimalında beş nəfərin ölümünə səbəb olub

    Pakistanın iki şimal vilayətində qar və leysan yağışları nəticəsində beş nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Dawn" nəşri polisə istinadən məlumat yayıb.

    "Gilgit-Baltistanda güclü qar yağışından sonra Diamerdəki qüllə evin üzərinə çökərək dörd nəfərin ölümünə səbəb olub. Bəlucistanda isə Job şəhərində leysan nəticəsində damın uçması bir nəfərin həyatına son qoyub", – nəşr qeyd edib.

    Polisin məlumatına görə, Diamerin Tangir vadisində yaşayış evinin yaxınlığındakı müşahidə qülləsi evin üzərinə çöküb, nəticədə bir ailənin dörd üzvü həlak olub, daha iki nəfər yaralanıb. Qeyd olunub ki, xilasetmə əməliyyatı davam etdiyi üçün qurbanların sayı arta bilər. Soyuq hava səbəbindən Gilgit-Baltistanda yollar bağlanır və elektrik təchizatında fasilələr yaranır.

    Job şəhərində isə bir uşaq damın uçması nəticəsində ölüb, iki nəfər xəsarət alıb. Bundan əlavə, altıdan çox insan buzlanma səbəbindən baş verən qəzalardan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Pakistan Meteorologiya Departamenti ölkənin bəzi bölgələrində yağış və qaryağışının davam edəcəyini proqnozlaşdırır.

    Pakistan Qar uçqunu ölüm
    На севере Пакистана из-за последствий непогоды погибли пять человек

    Son xəbərlər

    11:26

    Qeyri-sabit hava şəraiti Pakistanın şimalında beş nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    11:12

    Azərbaycan millisinin üzvü: "Danimarkaya vurduğum qolu dünyasını dəyişmiş atama həsr edirəm"

    Futbol
    10:54

    Myanmadа ümumi seçkilərin son turu keçirilir

    Digər ölkələr
    10:46

    Yaponiyada qarlı və buzlu yollarda 13 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    10:32

    Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölüb

    Hadisə
    10:13

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura bu gün yekun vurulacaq

    Komanda
    10:04
    Foto

    Azərbaycan Asiya Parlament Assambleyasının növbəti sessiyasında təmsil olunur

    Milli Məclis
    10:02

    Qetji yüngül çəkidə UFC-nin müvəqqəti çempionluq kəmərini qazanıb

    Fərdi
    09:43

    Premyer Liqa: Lider "Sabah" bu gün qalib gəlməklə "Qarabağ"la xal fərqini artıra bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti